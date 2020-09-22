نهلة سامح: سعداء بتتويج الأهلى بالكأس في حضور محمود الخطيب

عبرت نهلة سامح، قائد الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج ببطولة كأس مصر عقب الفوز الذي حققه الفريق على حساب الصيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في نهائي الكأس بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

وأضافت أن حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على الوجود في نهائي الكأس كان من أهم دوافع تحقيق الفوز على حساب الصيد والتتويج ببطولة كأس مصر.

وشددت على أن الفريق خاض مباراة اليوم بروح الفانلة الحمراء من أجل الجمع بين بطولتي الدوري وكأس مصر، ومواصلة التربع على عرش الكرة الطائرة المصرية.

يذكر أن الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي نجح في الجمع بين بطولتي الدوري والكأس هذا الموسم، ليواصل تربعه على عرش الكرة الطائرة المصرية بلا منازع.