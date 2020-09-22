أخبار الأهلي| شروط جديدة من المقاصة لبيع محمد إبراهيم وفايلر يدفع بـ الشحات وكهربا في مباريات الدوري لتجهيزهما لمواجهة الوداد

أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي، أن النادي أنهى إجراءات التعاقد مع 3 صفقات، لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، استعدادًا للموسم الجديد.

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي علي التواجد فى مباراة الأهلي و الصيد التي تجمع بين الفريقين فى اطار نهائي كأس مصر للكرة الطائرة سيدات .

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ‏نادي مصر، التي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ29 في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

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عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق المسائي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

قرر مسئولو نادى مصر للمقاصة بيع محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل مبلغ مالى كبير يحصل عليه النادى دون الدخول فى صفقات تبادلية مع أى نادي وضم لاعبين لتقليل القيمة المالية المستحقة فى إبراهيم .

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة مصر المقرر لها الثامنة من مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.