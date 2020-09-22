الجدير بالذكر ان الأوروجوياني لويس سواريز كان مرشحًا للانتقال الى فريق "السيدة العجوز" من برشلونة الإسباني، وجاء اختيار موراتا على لاعبه نتيجة تأخر حصول سواريز على الجواز السفر الإيطالي.
وعلى الجانب الاخر ، هدد الأوروجوياني لويس سواريز مجلس إدارة نادي برشلونة بالبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل، حال عدم الموافقة على عدم رحيله مجانا إلى صفوق أتلتيكو مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موراتو في يوفنتوس مقابل 9 ملايين يورو.. وسواريز يهدد برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.