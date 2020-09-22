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حارس طنطا يحرم الزمالك من التقدم في شوط أول سلبي

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انتهت أحداث  الشوط الأول من مباراة الزمالك وطنطا بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة بحرص شديد من الفريقين، وتبادل لاعبو الزمالك الكرة في منتصف ملعب طنطا ولكن دون تشكيل هجمة على مرمى ابناء السيد البدوي.

وحصل اسلام جابر لاعب الزمالك على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطيرة أمام منطقة جزاء طنطا.

ونفذ لاعبو الزمالك الركلة الحرة بطريقة تكتيكية ولكن لم تشكل خطورة على مرمى طنطا.

ويبدو أن رضا عبد العال المدير الفني لطنطا يلعب على الهجمات المرتدة، حيث شهدت الدقائق الأولى من المباراة هجمتين على مرمى الزمالك.

شكل طنطا ضغطا قويا على دفاع الزمالك في كرة مرتدة وصل بها الى مرمى أبو جبل حارس الزمالك وكاد أن يتقدم ابناء السيد البدوي على الأبيض.

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وتلقى حامد حمدان لاعب طنطا أول بطاقة صفراء في مباراة اليوم بعد اعتراضه يوسف اوباما في كرة داخل منتصف ملعب طنطا.

ولم يتمكن اي فريق من اختراق دفاع الآخر، وتحقيق هدف التقدم.

احتسب احمد العدوي حكم مباراة طنطا والزمالك ركلة جزاء لصالح الأبيض بعد تسديدة قوية من طارق حامد نحو المرمى.

واعترض لاعبو طنطا على قرار الحكم، وطالبوا بتدخل الVAR الذي نصر طنطا وألغى ركلة الجزاء.

وبعدها بدقائق احتسب حكم المباراة ركلة جزاء أخرى للزمالك بسبب لمسة يد على حسام غالي لاعب طنطا، ولعبها محمود علاء لاعب الزمالك في الدقيقة 52 من عمر الشوط الاول، ولكن  تصدى محمد اشرف حارس مرمى طنطا وحرم الزمالك من تقدم سهل. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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