الارشيف / الرياضة

«سيدات طائرة الأهلي» يتوجن ببطولة كأس مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توج الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، بلقب بطولة كأس مصر، عقب فوزه على فريق الصيد بنتيجة 3-0.

وأقيمت المباراة على صالة الشرقية للدخان، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بثلاثة أشواط دون رد، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على حسم المباراة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-18، و25-20، و25-13. وبدأ الفريق المباراة بشكل هجومي، بعد أن دفع المدير الفني، حمدي الصافي، بالفريق الأساسي منذ البداية لحسم المباراة والتتويج بالبطولة.

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على حضور المباراة ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبات أمام الصيد.

وكان فريق الأهلي استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشمس بنتيجة 3-0 في الدور ربع النهائي، وفي الدور نصف النهائي فاز على فريق الجزيرة بنتيجة 3-0، وفي المباراة النهائية فاز على فريق الصيد بنتيجة 3-0.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر «سيدات طائرة الأهلي» يتوجن ببطولة كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا