«سيدات طائرة الأهلي» يتوجن ببطولة كأس مصر

توج الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، بلقب بطولة كأس مصر، عقب فوزه على فريق الصيد بنتيجة 3-0.

وأقيمت المباراة على صالة الشرقية للدخان، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بثلاثة أشواط دون رد، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على حسم المباراة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-18، و25-20، و25-13. وبدأ الفريق المباراة بشكل هجومي، بعد أن دفع المدير الفني، حمدي الصافي، بالفريق الأساسي منذ البداية لحسم المباراة والتتويج بالبطولة.

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على حضور المباراة ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبات أمام الصيد.

وكان فريق الأهلي استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشمس بنتيجة 3-0 في الدور ربع النهائي، وفي الدور نصف النهائي فاز على فريق الجزيرة بنتيجة 3-0، وفي المباراة النهائية فاز على فريق الصيد بنتيجة 3-0.