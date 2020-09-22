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المقاصة يشكف كواليس رحيل إيهاب جلال المفاجئ عن الفريق

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قرر مجلس ادارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام قبول اعتذار ايهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي ، بعد ان تقدم المدرب باعتذار رسمي لمجلس الادارة يؤكد عدم استكمال مهمته مع فريق المقاصة بسبب تأخر مستحقاته المالية، وقرر مجلس المقاصة قبول قبول الاعتذار وتوجيه الشكر للمدرب علي مجهوداته مع الفريق في الفترة الاخيرة مع التأكيد علي صرف مستحقاته المتأخرة خلال الفترة القادمة.

وقرر مجلس المقاصة تكليف كابتن علي عاشور مدرب الشباب بالمقاصة ليتولي مهمة المدير الفني الجديد لفريق المقاصة خلال الفترة القادمة خاصة ان الفريق لديه مباراة مهمة يوم الجمعة المقبل امام المقاولون العرب بالدوري، علي ان يتولي جمال عمر واحمد حسام مهمة الجهاز المعاون لعلي عاشور ، خاصة بعد اعتذار حمد ابراهيم ومصطفي كمال معاوني ايهاب جلال.

واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان مجلس الادارة حريص علي علاقاته الطيبة مع ايهاب جلال وتم قبول الاعتذار بكل ود واحترام ولن يتم اهدار حقوقه الماليه هو ومعاونيه.

 واضاف هويدي ان ايهاب جلال كان له دورا كبيرا في عودة النتائج الجيده للمقاصة في المباريات الاخيرة وتقدمه الي وسط جدول الدوري ، ولذلك قام المجلس بتوجيه الشكر الي جلال لدوره الرائع وحرصه على استمرار العلاقات الجيدة بين النادي والمدرب بعد رحيله.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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