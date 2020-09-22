الـ VAR ينصر طنطا ويلغي ركلة جزاء للزمالك

احتسب احمد العدوي حكم مباراة طنطا والزمالك ركلة جزاء لصالح الأبيض بعد تسديدة قوية من طارق حامد نحو المرمى. ويواجه طنطا منافسه الزمالك في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز. واعترض لاعبي طنطا على قرار الحكم، وطالبوا بتدخل الVAR الذي نصر طنطا وألغى ركلة الجزاء.

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