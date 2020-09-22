زيدان ينتقد قرار رمضان صبحي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد زيدان نجم بوروسيا دورتموند الألماني منتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى أن يرحل رمضان صبحي للاحتراف الخارجي بدلًا من الانتقال إلى بيراميدز.
وقال زيدان في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "انتقاله من الأهلي إلى بيراميدز، خطوة صعبة التقييم، لأن كل لاعب يرى الأمور من وجهة نظره الشخصية".
وأضاف:"عودة رمضان صبحي إلى مصر من الأساس كان قرار خاطئ، لأنه كان الهدف الأساسي بالنسبة له كان الاحتراف الأوروبي".
وفي سياق أخر، قال نم الفراعنة السابق أن الجيل الحالي يضم لاعبين مواهب جيدة، لكنه تعرض للظلم بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها الرياضة المصرية على مدار السنوات الماضية.
وأوضح : "في 2006-2010 كان هناك استقرار جيد في الكرة المصرية، وكان الدوري قوي، الجيل الحالي تعرض للظلم بسبب الأزمات العديدة وغياب الجماهير، ثم أزمة الكورونا، كل سنة يحدث أزمة جديدة في الرياضة المصرية".
وتابع: " اللاعبين يتأثرون بكل تلك الأحداث، وهي سبب التراجع الكبير في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، الجماهير عرفت الجيل السابق بسبب البطولات التي تم تحقيقها في عهد الكابتن حسن شحاتة".
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