نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد - محمود علاء يسجل الهدف الأول للزمالك أمام طنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements سجل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف التقدم لفريقه أمام طنطا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

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