نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان يتنافس على ضم محمد إبراهيم كل من بيراميدز والأهلي، مع اقتراب اللاعب من الانتقال إلى القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي.

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وكشفت تقارير صحفية، أن محمد إبراهيم سوف ينتقل إلى صفوف الأهلي لمدة 4 مواسم، مقابل 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة لاعب إلى صفوف الفريق الفيومى.

ومن المقرر أن يوقع على عقود انتقاله إلى الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الأهلي قد توج ببطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، في ظل احتلاله صدارة جدول الترتيب برصيد 73 نقطة.