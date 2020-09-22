سارة أمين: احترام المنافسين وراء تتويج طائرة الأهلى بالبطولات

قالت سارة أمين، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات»، إن الأهلي نجح في حصد لقب كأس مصر ‏بعد مجهود كبير ومباراة قوية أمام فريق الصيد، الذي قدم مباريات قوية ونجح في الوصول إلى ‏نهائي البطولة.‏

وأكدت لاعبة الأهلي أن الأهلي دائمًا ما يحترم المنافسين، ويعمل على الفوز في المباريات ‏التي يشارك بها، ودائمًا ما يكون الفوز باللقب هو هدفه الأول لإسعاد جماهير النادي في كل ‏مكان.‏

وأشارت سارة إلى أن الجمع بين ثنائية الدوري والكأس يؤكد أن فريق «طائرة السيدات» ‏يسير في الاتجاه الصحيح، وأن هناك جيلًا مميزًا قادرًا على إضافة المزيد من البطولات مستقبلًا ‏والاستمرار في الصعود على منصات البطولات المحلية والدولية.‏

ونجح الأهلي في التتويج بكأس مصر بعد الفوز على الصيد بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة ‏التي أقيمت مساء اليوم على صالة نادي الشرقية للدخان، والتي حرص الكابتن محمود الخطيب ‏على حضورها ودعم اللاعبات.‏