محمود علاء يسجل هدف التقدم للزمالك في مرمى طنطا

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدف التقدم في شباك طنطا. ويواجه طنطا منافسه الزمالك في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرك الدولي ضمن منافسات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الممتاز. سجل محمود علاء لاعب الزمالك هدف التقدم عن طريق رأسية مميزة بعد تمريرة اسلامة جابر من ركنية نموزجية في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

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