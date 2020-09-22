نادي المقاصة ينفي توقيع محمد إبراهيم للأهلي

أكد بكري سليم المدير التنفيذي لفريق مصر المقاصة، أن محمد إبراهيم لاعب الفريق لم يوقع لأي فريق حتي الآن سواء داخل مصر أو خارجها، وإدارة الفريق تتعامل فقط مع وكيل اللاعب من أجل معرفة العروض الصحيحة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن" لا يوجد حتي الأن مفاوضات رسمية مع الأهلي أو الزمالك وعلاقة إدارة الفريق مع جميع الفرق متساوية للغاية ويوجد احترام متبادل بين الجميع، وكان هناك فقط حديث خلال لقاء الأهلي والمقاصة بين إدارة الفريقين وتم الحديث عن إمكانيات محمد إبراهيم لاعب الفريق".

وأكمل"محمد إبراهيم لم يصرح حتي الآن عن وجهته المقبلة، وسيتم النظر لرغبة اللاعب والعرض المالي المناسب للفريق، ورغبة اللاعب لا يمكن التحدث عنها حاليا، وبخصوص رحيل إيهاب جلال عن الفريق كان كالصاعقة".

واختتم "ليس لدي تعليق علي رحيل إيهاب جلال، وكان لابد أن يرحل بطريقة مناسبة لأن إدارة المقاصة هي من ساهم في صناعة اسم إيهاب جلال، ونظرا للعلاقة الطيبة بين المدرب ورئيس النادي، كان لابد أن يقدم استقالته لرئيس النادي، ولكن ما فعله خاطئ للغاية".