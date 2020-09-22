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رضا عبد العال يخطف الأنظار في مباراة الزمالك وطنطا بالدوري

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خطف رضا عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  بنادي طنطا، الأضواء قبل مواجهة فريقه بالدوري في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 29 بالدوري المصري .

والتف عدد كبير من المصورين المتواجدين في ملعب القاهرة لتغطية أحداث اللقاء، حول المدرب رضا عبد العال، لالتقاط عدد من الصور الاستثنائية.

ورصدت الكاميرات المتواجد في ملعب المباراة تحركات المدرب رضا عبد العال، ليظهر الأخير مرتديات "الكمامة" الطبية بشكل غريب، حيث وضعها على عينه بدلا من الأنف.

وظهر عبد العال في لقطة أخرى يغازل عدسات الكاميرا قبل مواجهة فريقه امام طنطا، ليشير بعدها للحضور في ملعب اللقاء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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