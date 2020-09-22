انطلاق الدورة الدولية الأولى التخصصية للاتحاد المصري للميني فوتبول الأحد القادم

أعلن رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير سليمان إطلاق الدورة الدولية التخصصية الأولي للميني فوتبول يوم الأحد المقبل ببورسعيد بعد تقسيم مصر إلي ثلاثة قطاعات لاعطاء الفرصة لكل محافظات مصر للمشاركة في هذة الدورة الدولية الأولي من نوعها في رياضة الميني فوتبول

ويحضر السادة المحاضريين الدوليين صحبة محاضري الإتحاد المصري للميني فوتبول لهذة الدورة التي ينظمها الإتحاد المصري للميني فوتبول تحت رعاية الإتحاد الإفريقي وستبدا الدورة بقطاع بورسعيد والذي يشمل كلا من بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 27/28/29 سبتمبر.

ويليه القطاع الثاني المنيا وسط الصعيد والذي يشمل كلا من المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد أيام الأربعاء والخميس والجمعه 30/1/2 أكتوبر وفي الختام القطاع الثالث قطاع القاهرة والذي يشمل كلا من القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية والقليوبية والمنوفية والبحر الأحمر أيام السبت والأحد والإثنين 3/4/5 أكتوبر وأن التسجيل سيستمر مفتوح حتي اليوم الذي يسبق بدء الدورة في هذا القطاع فهدفنا الرئيسي تخريج أول جيل حكام وأول جيل مدربين وأول جيل إداريين تأكيدا لما وعد به رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير أنهم لن يعتمدوا في هياكلهم علي شخص من خارج منظومه الميني فوتبول ولا يحمل رخصة رسميه لممارسة العمل في الميني فوتبول سواء حكم أو مدرب أو إداري .

ولذلك فإن الاتحاد المصري للميني فوتبول أعلن عن شروط الانضمام للدورة سواء لأي لاعب سابق أوحكم او مدرب أو إداري أو خريجي كليات التربية الرياضية لتخريج أجيال جديدة في هذة الرياضة تكون القوام الاساسي لأنشطه الإتحاد وتم تجهيز مقرات الاتحاد ومناطقه في مختلف المحافظات لإستقبال الراغبين في التسجيل للدورة ليتثني للجميع المشاركه وتم نشر الشروط الخاصة بالإشتراك علي الصفحة الرسمية للإتحاد .مؤكدا رئيس الإتحاد أحمد سمير علي أن الهدف الأسمي هو مشاركة الجميع وتوسيع قاعدة الإنتشار وأن مصر وقيادتها دائما تهتم بأبنائها وشبابها قريبة منهم في كل ربوع الوطن وخاصة المناطق الحدودية في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري.

وكذلك الجهود الكبيرة لوزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي صاحب الأيادي البيضاء في إشهار الإتحاد ودعمه المتواصل لنا والتنسيق المستمر مع سيادته لنشر اللعبة في كل ربوع مصر واختتم حديثه بتحيا مصر رئيسا وجيشا وشعبا.