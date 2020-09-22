شاهد - الزمالك يضرب شباك طنطا بالهدف الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements أضاف محمود علاء نجم نادي الزمالك الهدف الثاني له ولفريقه أمام طنطا، في المباراة التي جمعت الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري.

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