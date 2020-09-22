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إلغاء مباراة توتنهام وليتون أورينت بسبب كورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء مباراة توتنهام وليتون أورينت بسبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير ضد وليتون أورينت، والتي كان ستجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بسبب إصابة عدد من لاعبي الأخير بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أورينت الإثنين أن بعض لاعبيه أصيبوا بفيروس كورونا، وقرر إغلاق ملعبه براير جروب وملعب التدريب حتى إشعار اخر.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي إنها "بانتظار نتيجة مناقشات بين النادي ووزارة الصحة الإنجليزية قبل اتخاذ أي قرار".

وأبلغ أورينت أيضاً أندية مانسفيلد تاون وبليموث أرجايل وأولدهام أتلتيك، ثلاثة بين أحدث منافسيه، قبل إعلان هذه المعلومات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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