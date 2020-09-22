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الزمالك يحسم مصير مصطفي محمد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم مصير مصطفي محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، موقفهم النهائي من احتراف نجم الفريق الأول لكرة القدم، للدوري التركي بالموسم الجديد.

وتلقى مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض، عرضًا من جانب أحد الأندية التركية، للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحفظ مسؤولو المارد الأبيض على المبلغ المعروض لضم اللاعب، وطلبوا زيادة العرض المادي من أجل مناقشة العرض، حيث لن يرحل اللاعب إلا بسعر مغري.

ويعد مصطفى محمد واحد من أفضل مهاجمي الكرة المصرية بالوقت الحالي وهداف فريقه ببطولة الدوري، فضلًا عن مساهمته مع المنتخب الوطني الأولمبي، بالتتويج ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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