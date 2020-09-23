بعد وصافة الدوري.. سيدات طائرة الصيد يحرزن فضية كأس مصر لأول مرة

حقق فريق سيدات كرة الطائرة بنادي الصيد إنجازا جديدا، بعد فوزه بالميدالية الفضية والمركز الثاني لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة، بالخسارة من النادي الأهلي في المباراة النهائية والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على صالة نادي الشرقية للدخان.

قدمت لاعبات الصيد أداء مشرفا طوال البطولة وجاءت الخسارة أمام النادي الأهلي في المباراة النهائية كونه أحد أفضل اندية افريقيا والذي يضم العديد من اللاعبات المحترفات وبرغم ذلك قدم الفريق مباراة أكثر من رائعة وأداء مشرف.

تتويج الصيد بالميدالية الفضية للكرة الطائرة للمرة الأولى في تاريخه يأتي بعد أيام بعد أيام قليلة من تحقيقه المركز الثانى في مسابقة الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادى متفوقا على أندية عريقة في تاريخ اللعبة وتفوقه على الزمالك في الدور قبل النهائي لمسابقة الكأس.

وحرص على حضور اللقاء كلا من ايهاب حشيش أمين صندوق نادي الصيد نيابة عن محسن طنطاوي رئيس النادي، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد الشرقاوي محمد شرف والمهندس أحمد مجيب والمهندس أحمد الشاذلى والمهندس حسين أبو السعود أعضاء مجلس إدارة نادي الصيد، والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي، ومحمد غباشي مساعد المدير التنفيذي، وأشرف الفار نائب المدير التنفيذى للأنشطة الرياضية ومساعده محمد مصطفى.

تضم قائمة لاعبات نادي الصيد كلا من مريم مدحت، رنا أحمد، نادين زعتر، أمينة أيمن، نادين حسين، بريهان ولاء الدين، ليلى عماد، زينة العلمي، داليا مرشدي، هنا علاء، حبيبة طارق، فريدة طارق، ندى حمدي، سما عماد، ندى وليد، سلمى عبد الهادي, حبيبة زعتر. ويضم الجهاز الفني والإداري كلا من أحمد فتحي المدير الفني لقطاع الآنسات، وعلي جمال مدرب الدرجة الأولى، نجلاء فؤاد مدرب الدرجة الأولى، محمد عبدالرحمن مدرب مساعد، جيلان فضل محلل تقني، دكتورة آية علي علاج طبيعي، دكتور بلال وتوت مخطط أحمال، إمام شنن إداري الفريق، أحمد عارف فني ملاعب.