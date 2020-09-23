رضا عبدالعال: قانون الحكام يُطبق على الغلابة فقط.. وحاولت اللعب بـطريقة 3-3-3-1 أمام الزمالك

قال رضا عبدالعال المدير الفني لنادي طنطا أنه لن يُعلق على الأمور التحكيمية حتى لا يتعرض للإيقاف، مشيرًا الى أن قانون الحكام يتم تطبيقه على "الغلابه" فقط.

وقال عبدالعال في تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة" "قانون الحكام لا يتم تطبيقه إلا على الغلابة، لن أتحدث عن التحكيم حتى لا أتعرض للإيقاف، كرة الهدف الثالث لو على الأهلى أو الزمالك لقام الحكم بإعادتها".

واستمر "الزمالك لم يشكل على طنطا أي خطورة في الشوط الأول وحتى مشاركة أشرف بنشرقي، لم أكلف أي لاعب في طنطا بمراقبة لاعبي الزمالك بشكل رجل لرجل لعدم وجود ما يُقلقني حتى شارك المغربي، أصبح للزمالك خطورة".

وأكمل "لا يوجد مدرب في مصر يستطيع السيطرة على قائمة الزمالك الحالية، أعتقد أن تاكيس مدرب دجلة السابق يمتلك خبرات في الدوري المصري ويستطيع تطوير لاعبي الزمالك".

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وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس1" "أبارك لنادي الزمالك، لم يشمت في أحد، لقد توليت المسؤولية في ظروف صعبة، أشكر اللاعبين على ما قدموه، الوقت ضيق للغاية، لا نملك الوقت حتى للاستشفاء".

وواصل "كنت أريد تطبيق طريقة 3-3-3-1 أمام الزمالك، لكن لم أجد الوقت الكافي لكي أقوم بتدريب اللاعبين على تلك الطريقة، بعد 25 دقيقة من المران وجدت الجميع في حالة ارهاق، وبالتالي كان يجب أن نلعب بالطريقة القديمة 4-2-3-1".

واختتم تصريحاته قائلاُ "من الصعب أن تلعب مباراة كل 3 أيام بتلك الطريقة، نريد مزيدا من الوقت".