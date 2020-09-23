طارق يحيى: الخبثاء يهاجمونني بسبب إخلاصي للزمالك

أكد طارق يحيى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن هناك بعض الخبثاء يهاجمونه بسبب حبّه وإخلاصه للقلعة البيضاء.

وقال طارق يحيى في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "بعض الخبثاء يهاجمونني على حبي وإخلاصي للزمالك".

وأضاف: "نحن نعمل في نادي الزمالك الذي أعتبره بيتي الأول والأخير وقلت من قبل إنني تحت أمر الزمالك في أي وقت".

واختتم حديثه قائلا: "الزمالك خيرهُ على شخصي وسأظل في خدمته دومًا".