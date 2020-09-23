الحضري: أثق في طارق يحيى وأرشحه لقيادة الزمالك ضد الرجاء في هذه الحالة

أثنى عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق على طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقب الفوز على طنطا .
وتغلب الزمالك على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى المباراة التى تجمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الأسبوع الـ 29 من الدوري المصري .
وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي ثقة في طارق يحيى فهو قادر على قيادة الزمالك أمام الرجاء في حالة عدم التعاقد مع مدير فني أجنبي".
وواصل: "طارق يحيى يمتلك الخبرات اللازمة التي تجعله قادرًا على قيادة الزمالك أمام الرجاء".
وكان طارق يحيى قاد الزمالك اليوم للفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.
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