محمود العدل: اللجنة الطبية لكأس العالم لليد تعاين 8 ملاعب جديدة لاستضافة تدريبات المنتخبات

أكد الدكتور محمود العدل رئيس اللجنة الطبية لمونديال كأس العالم لكرة لليد ،وعضو اتحاد كرة اليد المصري، أنه تمت إضافة 8 صالات جديدة لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لليد والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021 المقبل ، وذلك لإقامة تدريبات الفرق عليها .
وأضاف العدل أن اللجنة الطبية قامت بمعاينة الصالات الثمانية الجديدة للتأكد من شروط الأمن والسلامة فيهم بالإضافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية فيهم، فضلًا عن معاينة أماكن دخول وخروج سيارات الإسعاف وعمل نقطة طبية مجهزة خلال تدريبات المنتخبات .
وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية في ملاعب البطولة ستكون بداية من البوابات حتى المدرجات خوفًا من تعرض اللاعبين أو أي فرد بالأجهزة الفنية بالبطولة للإصابة بفيروس كورونا .
ووجّه محمود العدل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، لتوفيره كافة الإمكانيات لنجاح بطولة كاس العالم لليد 2021 ، فضلًا عن توجه الشكر لحسن مصطفي نظرًا لكونه قامة عالمية كبيرة في عالم كرة اليد وساهم في انتشار اللعبة داخل مصر بشكل كبير.
وتابع محمود العدل إن الاتحاد المصري لكرة اليد يعد من أنجح الاتحادات من حيث تحقيق البطولات والإنجازات، وأن إنجازاته في اللعبة لم تكن محض صدفة .
يذكر أن بطولة كأس العالم لليد ستقام على أربع صالات ، وهي صالة 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، الصالة المغطاة فى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر، والصالة المغطاة فى برج العرب.
وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر "بحسب اختيارها" كدولة منظمة في المجموعة السابعة: (السويد - مصر - التشيك - المتأهل من أمريكا الجنوبية).
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