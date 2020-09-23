تامر النحاس: إيهاب جلال لا يملك عروض حاليًا.. وسيفكر حال طلبه من الأهلي والزمالك وبيراميدز

قال تامر النحاس، وكيل أعمال إيهاب جلال، المدير الفني السابق لمصر المقاصة، إنه يريد الحصول على راحة بعد رحيله عن النادي الفيومي.

وتحدّث عبر قناة "دوت الخليج" من خلال برنامج الماتش أمس الثلاثاء قائلا: "لا يوجد أي عرض رسمي لإيهاب جلال حاليًا ويريد الحصول على راحة".

واستدرك "لكن لو رحل رينيه فايلر على سبيل المثال وطلبه الأهلي سيذهب، لو لم يجلب الزمالك مدربا وطلبه سيذهب، والأمر ذاته ينطبق على بيراميدز".

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