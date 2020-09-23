واثق من نفسي.. عصام الحضري يرد على تسريباته الأخيرة

ردّ عصام الحضري حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على بعض التسريبات التي ظهرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عصام الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "واثق من نفسي وهذا أهم شيء".

أضاف: "الحمد لله الجميع يعرف عصام الحضري وثقتي في نفسي تكفيني".

واختتم حديثه قائلاً: "حب الناس هو الأهم بالنسبة لي".