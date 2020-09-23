فايز عريبي: رضا عبد العال مستمر مع طنطا فى الموسم القادم

قال فايز عريبي رئيس نادي طنطا، إن مباراة اليوم أمام الزمالك كانت صعبة، لكن قدمنا مباراة قوية وظهرنا بشكل مميز.

وأضاف عريبي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن رضا عبد العال المدير الفني للفريق مستمر للموسم القادم، ولا توجد نية لتغيير الجهاز الفني خلال الفترة القادمة.

وتابع: نقدم كل الدعم للجهاز الفني الحالي وراض عن آداء اللاعبين وسنقدم لهم الدعم في ما تبقى من مباريات الدوري.

وأضاف:، لدينا غيابات كثيرة بسبب الإصابات ، لكن آداء اللاعبين كان مميزا.

وأكمل: عندما كانت النتيجة ٢_١ كنت منتظرا إحراز طنطا التعادل ، لكن الهدف الثالث الغريب الذي سُجل انهى المباراة .