سلة 14 بنات سموحة (أ) تسعى للتألق

يواصل فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 14 سنة (أ) بنات بقيادة الكابتن محمد يونس تدريباته القوية والمستمرة استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث يسعى الفريق لتقديم عروض قوية والمنافسة علي البطولة كعادته دائما مدعما بجهاز فني قوي ولاعبات موهوبات وظهرت البنات بمستوى طيب للغاية يبشر بموسم قوي. يضم الفريق النجمات: ريناد طارق وهيا محمد وهانيا محمد وجويرية محمد ومديحة أحمد وندي يحيي وحور ميسرة وجودي محمد وزينة ماهر وجنة أحمد ومنار عماد وجني علي وكارما أحمد وملك هيثم وهنا عمرو فرح محمد ومايا مصطفي وزينة أحمد وجومانة أسامة وحبيبة عمرو. بينما يضم الجهاز الفني الكابتن محمد يونس مدربا والكابتن خالد مصطفى مدربا مساعدا والكابتن آلاء مظهر إداريا والكابتن عبير أبو السعود أحمال بدنية ود. ايمان الجوهري طبيبا والكابتن نعمة محمود عبد الرحمن المدير الإداري لقطاع الناشئين والبراعم تحت إشراف الكابتن أيمن إبراهيم المشرف الفني لقطاع الناشئين والبراعم والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.

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