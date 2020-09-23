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مانشستر يونايتد يعبر لوتون تاون بثلاثية ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يعبر لوتون تاون بثلاثية ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حجز مانشستر يونايتد مقعده في ثمن نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة (Carabao Cup)، إثر فوزه المنطقي في عقر دار لوتون تاون، القسم الثاني، بثلاثية دون رد في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء، في إطار مواجهات دور الـ32.

 

وعلى ملعب (كينيلوورث رود)، أنهى "الشياطين الحمر" الـ45 دقيقة الأولى بهدف الإسباني المخضرم خوان ماتا قبل دقيقة من نهايته من ركلة جزاء.

 

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وأنهى النجم الشاب ماركوس راشفورد الأمور تماما بالهدف الثاني في الدقيقة 88، قبل أن يختتم ميسون جرينوود الثلاثية في الدقيقة 90.

 

وتخطى المان يونايتد بهذا التأهل الآثار السلبية لخسارته المفاجئة في مستهل مشواره في البريميرليج وعلى ملعبه (أولد ترافورد) بنتيجة كبيرة (1-3) على يد كريستال بالاس منذ أيام.

 

وسيلتقي مانشستر يونايتد في دور الـ16 المتأهل من مواجهة بريستون نورث إند، القسم الثاني، وبرايتون آند هوف ألبيون، نهاية الشهر الجاري.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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