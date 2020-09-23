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محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي ونادي مصر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي ونادي مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام مضيفه نادي مصر.

 

ويحل الأهلي ضيفًا مساء اليوم الأربعاء على نظيره نادي مصر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من :-

 

محمود بسيوني (حكم ساحة)

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محمد عبد القادر ومصطفى حسن (حكمين مساعدين)

 

حسين إسماعيل (حكم رابع)

 

وائل فرحان (حكم فيديو)

 

أحمد عبد الله (مساعد حكم فيديو)

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، بالجولة الماضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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