هل يكون كافاني بديل سواريز في برشلونة ؟

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأوروجواياني إدينسون كافاني يترقب حسم مستقبله في الأيام القليلة المقبلة في ظل وضعه الصعب الراهن، حيث تتجاهله جميع الأندية الكبرى منذ رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد كافاني انتهى مع باريس سان جيرمان في الصيف الحالي ولم ينجح النجم الأوروجواياني في الاتفاق مع أي نادي للإنضمام إلى صفوفه حتى الآن.
وأفاد البرنامج الإسباني بأن كافاني كان ينتظر معرفة مصير المفاوضات بين مواطنه لويس سواريز نجم برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسباني من أجل تحديد مصيره.
وألمح البرنامج الإسباني أن وكيل أعمال كافاني كان قد عرض خدماته على برشلونة وريال مدريد قبل أن يتحرك مؤخرًا لتكرار نفس الأمر مع أتلتيكو مدريد.
وأوضح البرنامج الإسباني أن مسئولي برشلونة أوقفوا انتقال لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد مجانًا لأنهم لا يرغبون في تدعيم صفوفه أحد منافسيهم بصفقة مجانية.
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