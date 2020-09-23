ميدو: نصحت أمير مرتضى منصور بضرورة تواجد مدير للكرة في الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، أنه وجه نصيحة خاصة لـ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بضرورة تواجد مدير كرة في الجهاز الفني للأبيض.

وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "نصحت أمير مرتضى بضرورة تواجد مدير للكرة في الزمالك".

وأضاف: "الزمالك سيصبح أفضل في حال وجود مدير كرة بالجهاز الفني".

وختم حديث: "تحمل مسؤولية الإشراف على الكرة سيكون صعبا بجوار مهام مدير الكرة وذلك بالنسبة لأمير".