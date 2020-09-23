الارشيف / الرياضة

مرتضى منصور يعتذر لـ نادي طنطا.. ويؤكد: سنحاسب محمود علاء على ما فعله

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالإعتذار إلى فريق طنطا على ما حدث من محمود علاء مدافع الفريق الكروي خلال مباراة الفريقين بعد احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك المنافس.
وقال مرتضى منصور في تصريحات هاتفية لفضائية " الزمالك": "لا يليق ما فعله محمود علاء ورفضت نفس الموقف من قبل من فرجاني ساسي في مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي".
وتابع: "ستتم محاسبة محمود علاء على ما فعله، وأكرر اعتذاري مرة أخرى إلى نادي طنطا".

وأتم رئيس الزمالك: "تقبلت أيضًا اعتذار أحمد كشري مدرب أسوان، وهذا هو معدن الرجال الحقيقي".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مرتضى منصور يعتذر لـ نادي طنطا.. ويؤكد: سنحاسب محمود علاء على ما فعله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا