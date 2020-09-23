عمر نايل: شوقي غريب كان ينظر للأولمبياد في معسكر المنتخب قبل أمم أفريقيا

أكد عمر نايل، خبير المعسكرات الرياضية، أن أصعب ما يواجهه عند التنظيم؛ هو طلب الأندية مواجهة أندية من بلدان مختلفة.

وقال عمر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "أصعب طلبات تواجهنا في المعسكرات الرياضية عندما يطلب الفريق أن يواجه أكثر من مدرسة مختلفة في مكان واحد، هناك أندية تعسكر في هولندا وتطلب فرق من بلجيكا لأن المسافة بين البلدين ساعة واحدة".

وأكمل: "يتم تحديد المباريات بناء على مدة المعسكر، لكن في الغالب تكون مباراتين، ومستويات الفرق يحددها الجهاز الفني للفريق، ومن الطبيعي إقامة الوديات في المعسكرات بشكل متدرج من الأضعف إلى الأقوى ".

وتابع: " معسكرات الأندية تختلف عن المنتخبات، الفارق بين المعسكرات يختلف لسبب التجهيز إذا كان بطولة إفريقية فالفريق يحتاج لمواجهة منتخبات منها، وإذا كانت بطولة أوروبية فيتم تغيير النظام لأندية من نفس القارة".

واستطرد: "كنت منظم لمعسكر منتخب مصر الأولمبي قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، شوقي غريب كان ينظر للأولمبياد في الإعداد وليس فقط التجهيز لبطولة إفريقيا".