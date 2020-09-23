عصام الحضري يؤدي تدريبات رياضية شاقة في الجيم.. فيديو

نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، فيديو جديدا ، عبر خاصية الاستوري ، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وظهر عصام الحضري مستعرضا عضلاته من داخل الجيم ، اثناء ممارسته للتدريبات الرياضية الشاقة.

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وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له مع الفتاة، واتهامه خلالها بالإساءة لها.

وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بعتت فيديو إنجليزي، وأنا معرفش إنجليزي، وقالتلي عاوزة آجي مصر".