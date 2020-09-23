نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي وموعد المباراة في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف استاد خليفة الدولي مباراة الهلال وشباب الأهلي ضمن دور مجموعات دوري أبطال آسيا اليوم 23 سبتمبر 2020 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعى فريق الهلال إلى تأكيد صدارته في جدول الترتيب والفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط، ويحتل الفريق المركز الأول برصيد 11 نقطة، بعد استطاعته تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مبارتين من أصل خمس مباريات خاضها في البطولة، أما فريق شباب الأهلي يسعى إلى خطف الفوز والثلاث نقاط لمحاولة خطف بطاقة التأهل للدور القادم واستكمال مشواره في البطولة، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد استطاعته تحقيق الفوز في مبارتين، والتعادل مرة، والخسارة في مبارتين من أصل خمس مباريات خاضها في البطولة.

يسعى فريق الهلال إلى العودة للانتصارات مرة أخرى بعد الأداء الغير مرضي للجماهير في المبارتين الماضيتين، حيث وقع في فخ التعادل السلبي أمام فريقي باختاكور الأوزبكستاني و شاهر خودرو، ولكن نجح قبل ذلك في الفوز في ثلاث مباريات متتالية ضمن إطار دور المجموعات، حيث فاز على شاهر خودرو بهدفين نظيفين، ثم على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، ثم على باختاكور بهدفين مقابل هدف، ليجمع بذلك 11 نقطة تجعله يتصدر المجموعة، ويخوض الهلال ظروف صعبة بسبب إصابة بعض من لاعبيه وأعضاء جهازه الفني بفيروس كورونا، حيث أظهرت الفحوصات إيجابية كلا من محمد جحفلي، ومحمد كنو، ومحمد الكنيدري وناصر الدوسري، في حين ترقب نتيجة فحص مدير الجهاز الفني رازفان لوشيسكو، واللاعبان عبدالله المعيوف، وهتان باهبري، ويأمل الهلال في التغلب على هذه الظروف وخطف نقاط المباراة.

يسعى فريق شباب الأهلي إلى العودة للانتصارات بعد التعادل الأخير أمام فريق باختاكور بدون أهداف، وكان الفريق بدأ البطولة بطريقة سيئة حيث خسر أول مبارتين أمام فريق باختاكور وفريق الهلال بنفس النتيجة بهدفين لهدف، ثم عاد إلى سكة الانتصارات مرة أخرى بعد الانتصار ذهابا وإيابا على فريق شاهر خودرو بهدف دون رد في المبارتين.

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي اليوم

9:00 بتوقيت السعودية

8:00 بتوقيت مصر

6:00 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي اليوم