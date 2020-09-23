نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مصير أزارو مع الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن رغبة الاتفاق السعودي تجددت في التعاقد مع المغربي وليد أزارو نجم الأهلي بصفة نهائية على الرغم من أزمة انتهاء إعارته معه في الموسم الماضي.
وقام مسئولو الاتفاق بإجراء مفاوضات مع أزارو وتفاهم الطرفان على التفاصيل المالية وذلك تمهيدًا لعودته ومخاطبة الاتحاد السعودي من أجل رفع قرار حظر التعاقد معه في الدوري المحلي.
وعلى جانب آخر، رحب مسئولو الأهلي برحيل أزارو بسبب رفض السويسري رينيه فايلر عودة النجم المغربي بعد الخلاف الذي نشب بينهما في الموسم الحالي.
ويسعى مسئولو القلعة الحمراء للحصول على الاستفادة المالية من وراء بيع أزارو، حيث يتحفظ مسئولو الأهلي على رحيل النجم المغربي مقابل 400 ألف دولار وهو قيمة العرض الذي تقدم به الاتفاق السعودي حتى الآن.
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