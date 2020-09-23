الارشيف / الرياضة

المعادي يفوز على النهضة استعدادا للقسم الثالث

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعادي يفوز على النهضة استعدادا للقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المعادي على نادي النهضة، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في أولى تجارب الفريق الودية، قبل مواجهة البدرشين ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة، بالقسم الثالث

أحرز أهداف المعادي كلا من عمر علي، وبدر إبراهيم، وابراهيم ضيوف، وادريسا توريه.

يذكر أن أخر مباراة لعبها المعادي، كانت امام الدخان على ملعبه في العاشر من مارس الماضى، وتعادل بهدف لكلا منهما، أحرز هدف الدخان اللاعب أحمد أمين (أوفا)، وتعادل عمر علي (الدون) للمعادي.

ويحتل المعادي المركز السابع برصيد 31 نقطة، بينما يتذيل البدرشين المجموعة الخامسة برصيد 17 نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المعادي يفوز على النهضة استعدادا للقسم الثالث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا