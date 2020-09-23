نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعادي يفوز على النهضة استعدادا للقسم الثالث في المقال التالي
أحرز أهداف المعادي كلا من عمر علي، وبدر إبراهيم، وابراهيم ضيوف، وادريسا توريه.
يذكر أن أخر مباراة لعبها المعادي، كانت امام الدخان على ملعبه في العاشر من مارس الماضى، وتعادل بهدف لكلا منهما، أحرز هدف الدخان اللاعب أحمد أمين (أوفا)، وتعادل عمر علي (الدون) للمعادي.
ويحتل المعادي المركز السابع برصيد 31 نقطة، بينما يتذيل البدرشين المجموعة الخامسة برصيد 17 نقطة.
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