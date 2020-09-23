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كيفن دي بروين يحسم موقفه النهائي بشأن الاستمرار مع السيتي

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أحمد جودة - القاهرة - حسم النجم البلجيكي، كيفين دي بروين، موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف نادي مانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وذلك بعد تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية.

وأعلن دي بروين الاستمرار مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي، خاصة مع أحقية الفريق السماوي بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، لينهي الجدل بخصوص مستقبله مع النادي الإنجليزي.

وقال دي بروين، في تصريحات عقب لقاء ولفرهامبتون: "لن أرحل عن مانشستر سيتي في الفترة الحالية، لقد أغلقت باب الرحيل عن مانشستر سيتي سواء في هذا الصيف أو الميركاتو المقبل".

وافتتح مانشستر سيتي مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي بفوز عريض على وولفرهامبتون بنتيجة 3 - 1 في الجولة الثانية من البطولة المحلية، بعد تأجيل مباراته بالجولة الأولي أمام أستون فيلا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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