نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصيد يواجه بورتو وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقى فريق الصيد بقيادة طارق حسن، مع نظيره فريق بورتو الذي يقوده أشرف توفيق، فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، فى المباراة الودية التى ستجمع الفريقين على ملعب الصيد، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة دوري القسم الثالث، الذى تقرر عودته يوم 10 من شهر أكتوبر المقبل، بعدما توقف النشاط الكروى منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا

وتعتبر هذه المباراة هي ثاني تجارب الفريق الودية، استعدادا لاستئناف الدوري، حيث لعب الفريق مباراة بالأمس، وخسر امام جينيس بهدفين دون مقابل.

بينما خاض بورتو خمس مباريات ودية، حيث فاز على بروكسي، والحمام، والغابة، وتعادل امام الإعلاميين، وخسر امام بتروجيت.

ويخرج الصيد لمواجهة الصف، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة، وسيخرج بورتو لملاقاة النوبة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة السابعة.

ويحتل الصيد المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، بينما يتصدر بورتو المجموعة السابعة برصيد 52 نقطة.