الارشيف / الرياضة

الحضري يرد على تسريبات الفتاة المكسيكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحضري يرد على تسريبات الفتاة المكسيكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت بعض التسريبات لحارس المنتخب المصري السابق، عصام الحضري، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وحرص عصام الحضري، على الرد على هذه لتسريبات، في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، مؤكدا أنه يثق في نفسه، ولا يلتفت إلى شيء يتم تداوله.

Advertisements

 

وواصل، " أحمد الله، الجميع يعلم جيدا من هو عصام الحضري، وثقتي في نفسي تكفيني، فضلا عن أن حب الناس هو الأهم بالنسبة لي".

 

جدير بالذكر أنه تم تداول مقطع صوتي نسب إلى عصام الحضري، مع إحدى المعجبات من المكسيك، خلال الآونة الأخيرة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحضري يرد على تسريبات الفتاة المكسيكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا