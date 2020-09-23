أحمد غانم سلطان: مباراة الرجاء في دوري الأبطال صعبة.. والوداد أسهل من الأهلي

قال أحمد غانم سلطان، لاعب الزمالك السابق، إن مباراة الرجاء البيضاوي المغربي، بنصف نهائى دوري الأبطال، ستكون صعبة للغاية على الفريق الأبيض.

وأضاف أحمد غانم سلطان ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن مستوى الرجاء مميز للغاية، ولديه عناصر جيدة والمباراة ستكون فى غاية الصعوبة.

كما أوضح أحمد غانم سلطان، إنه يتمني مواجهة الوداد المغربي فى نهائى دورى الأبطال، خاصة أن الوداد أسهل من الأهلى، مشددًا على أن الأهلى فريق كبير ويجيد اللعب فى المباريات النهائية.

وأكمل: "كارتيرون قراراته سريعة ومن الواضح أنه كان مستعدًا لذلك قبل إعلانه، كارتيرون صنع تاريخًا لنفسه في وقت قصير، وفي النهاية فضَّل المادة، وتعجبت من تصريحات كارتيرون أن الزمالك لن يرضيه في مباريات أفريقيا".

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وأكد قائلا: "على الرغم من ذلك؛ هو مدرب جيد للغاية، وتعويضه لن يكون بالأمر الهين، فهو كان يعمل مع اللاعبين فنيًا وبدنيًا وهذا أمر نادر".

وتابع :" لعبت مع الزمالك 8 سنوات وخلالها تعاملت مع مدربين أجانب حتى رحيلي، وكنت اهتم كثيرًا بتواجد المساعد البدني الأجنبي معهم، كان يحقق الفارق، وعقب الاعتزال فضلت ان اتجه لمجال الأحمال البدنية وبالفعل أخذت بعض الدراسات وطورت من نفسي والحمد لله وصلت لشيء جيد في هذا المجال".

واستطرد:" ترشحت للعمل مع نادي ZED، وسعيد للغاية بهذه الخطوة، أنا مسئول عن الناحية البدنية للقطاع بالكامل، ونعمل الآن بشكل جيد، النادي يعمل بشكل احترافي للغاية".