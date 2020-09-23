نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة زملكاوية.. فايلر يبلغ الأهلي بموافقته على ضم "الموهوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الأهلى، موافقته على التعاقد مع محمد إبراهيم، صانع ألعاب مصر المقاصة، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية.

وقد اتفق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وفايلر على ضم اللاعب خلال هذا الصيف، حيث أكد الطرفين على احتياج الفريق للتعاقد مع عناصر لديها الخبرة والشخصية بالإضافة إلي إمكانيات اللاعب الفنية.

ويخطط النادي الأهلي لتقديم عرض رسمى خلال الفترة القصيرة المقبلة، للظفر بخدمات اللاعب وحسم المقابل المادي، ويقوم بقيادة هذا الملف المهندس عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالمارد الأحمر، والذى تربطه علاقات قوية مع إدارة مصر المقاصة.

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ويرغب النادي الأهلي لضم محمد ابراهيم لمدة 4 مواسم، وسيدفع الأهلي للاعب 8 ملايين جنيه في الموسم، بزيادة 500 ألف جنيه في كل موسم.

وبجانب هذا عرض النادي الأهلي على فريق مصر المقاصة 15 مليون جنيه لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.

ورحل محمد إبراهيم عن صفوف نادي الزمالك، إلي مصر المقاصة فى صفقة انتقال حر من القلعة البيضاء، بعد خلافات مع الإدارة الفريق الأبيض.