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أحمد شوبير عن احتفال محمود علاء بمباراة طنطا: سلوك غير جيد

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هاجم الإعلامي أحمد شوبير لاعب الزمالك محمود علاء؛ بسبب سخرية الأخير من حارس طنطا محمد أشرف، عقب هدفه الذي سجله فيه من ضربة جزاء.
وقال أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، سخرية محمود علاء غير مقبولة، أتمني أن يراجع نفسه، وهو جيد على المستوى الإنساني".

وتابع: "التقليل من المنافس؛ أمر غير مقبول، خاصة أن الضربة الأولى تصدى لها، وقدم أداء جيدًا، رغم صغر سنه، ولم يحتفل بعد تألقه".

واختتم حديثه: "لا يصح أن يكون هذا رد فعل محمود علاء بعد نجاحه في إحراز الهدف من ضربة جزاء".

وانتهت أحداث مباراة الزمالك وطنطا بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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