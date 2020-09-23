عصام الحضري: إيهاب جلال لن ينجح مع بيراميدز

يرى عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن إيهاب جلال لن ينجح مع بيراميدز في حال تولي المهمة الفنية للفريق بشكل رسمي.

وقال الحضري، في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين أن إيهاب جلال لن ينجح مع بيراميدز، فالضغوطات ستكون مختلفة عن وجوده في مصر المقاصة".

وأضاف: "كنت أتمنى أن يرحل إيهاب جلال عن المقاصة بطريقة أفضل دون الذهاب لاتحاد الكرة".

وختم حديثه قائلا: "لو كنت مكان إيهاب جلال كنت أكملت الموسم مع مصر المقاصة".