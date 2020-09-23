اقرأ أيضًا |
تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدف التقدم في شباك طنطا.
كما سجل محمود علاء الهدف الثاني بتكنيك فرجاني ساسي لاعب الزمالك وأسكنها الشباك وتقدم للزمالك بالهدف الثاني.
فيما أحرز محمود مسعود، لاعب طنطا، هدف ابناء السيد البدوي الأول، عن طريق رأسية مميزة، لم يتمكن جنش من التصدي لها، لتصبح النتيجة 2-1.
وسجل امام عاشور الهدف الثالث للزمالك؛ بعد تمريرة من "بن شرقي"، في مفاجأة، بلعب ركلة حرة مباشرة، أثناء توقف جميع لاعبي الفريقين.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الى 58 نقطة ويستمر في الحفاظ على المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد طنطا عند 18 نقطة في المركز الاخير.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر دعابة مع ساسي.. محمود علاء يكشف حقيقة إهانته لـ حارس مرمى طنطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.