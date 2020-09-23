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رئيس نادي أسوان يشيد بمساندة وزير الشباب ومحافظ الإقليم لمشوار الفريق بالدوري

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أشاد اللواء أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، بالمساندة والدعم الذي يلقاه النادي من وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان طوال مشوار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالدوري الممتاز.

وأضاف أنه لا صوت يعلو فوق صوت المباريات الثلاث القادمة للفريق بالدوري للتأكيد رسميا على البقاء في المسابقة.

وطالب رئيس نادى أسوان، خلال تصريحات صحفية له مساء الثلاثاء، الجميع بالهدوء والعمل بتركيز وإصرار لتحقيق هذا الهدف لإسعاد جماهير أسوان، مشيرًا إلى أن الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، أمامهم مسئولية وعمل شاق خلال المباريات المتبقية أمام الجونة والمصري ودجلة لضمان حلم البقاء في الدوري الممتاز.

وعن موقف التجديد وعروض اللاعبين، قال رئيس النادي، إننا لن نبحث مثل هذه الأمور قبل ضمان البقاء فى الممتاز، موضحًا أن مجلس الإدارة ولجنة الكرة سيبحثان كل العروض الرسمية بعد التأكد من البقاء، كما أن علاقتنا بكل الأندية يسودها الاحترام والتقدير المتبادل، ولن نقف فى طريق مستقبل أي لاعب بما يحفظ حقوق نادى أسوان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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