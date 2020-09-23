طارق يحيى: خبراتي تؤهلني لقيادة الزمالك في مباراة الرجاء

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أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق يحيى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أنه يمتلك خبرات وتجارب في إفريقيا، تؤهله لقيادة الأبيض في مباراة الرجاء المغربي، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح سبب تراجع المستوى الفني لفريق الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الأبيض يعاني من العديد من الإصابات، والتي أثرت بشكل سلبي على مستوى الفريق.
وأشار طارق يحيى في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن الإصابات أجبرته على الدفع بعدد من الناشئين خلال مباراة أسوان.
وتابع، "دفعت بلاعبين في مباراة طنطا دون موافقة الطبيب ولكني مُجبر على ذلك فتوليت المهمة الفنية للفريق ولدي 11 إصابة".
وواصل، "في الوقت الحالي، أقوم بالعمل في اتجاهين، فينتظرنا مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لذلك أحافظ على بعض اللاعبين من أجل مواجهة الرجاء لا يُمكن أن أدفع بكل الأساسيين في مباريات الدوري".
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