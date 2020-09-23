الارشيف / الرياضة

نجم برشلونة يرفض الرحيل عن الفريق رغمًا عن كومان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يرفض الرحيل عن الفريق رغمًا عن كومان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، رفض الشاب ريكي بويج، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، الرحيل عن النادي الكتالوني حالياً، ويرى أن مستقبله يكون داخل البارسا.

رحيل ريكي عن برشلونة في الميركاتو الصيفي

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب الشاب ذهب للمران برفقة والده لإبلاغ إدارة النادي انه لا يفكر في الرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة وأنه يرغب في الاستمرار.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن بويج تلقى عروضاً مختلفة ولكن اللاعب مقنتع أن برشلونة هو أفضل مكان لتطويره.

وأكدت الصحفية على رغبة ريكي في البقاء مع النادي الكاتالوني، ومحاولة إقناع المدير الفني الهولندي رونالد كومان ببقاءه مستقبلاً، وقدرته على حجز مكان داخل التشكيلة الأساسية للفريق.

وأتمت الصحيفة أنه مع إصرار بويج على البقاء في الفريقن يبدو أن إدارة البارسا بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، حسمت قرارها باستمراره ضمن الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم برشلونة يرفض الرحيل عن الفريق رغمًا عن كومان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا