أنقذ الموقف.. مرتضى منصور يوجه رسالة شكر مؤثرة لـ طارق يحيي

وجّه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة شكر إلى طارق يحيي المدير الفني المؤقت للفريق، عقب فوز الفريق أمس، أمام طنطا في الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة "الزمالك" ان طارق يحيي وافق على قيادة الفريق في وقت صعب، خاصة عقب الرحيل المفاجئ لـ كارتيرون في منتصف مباريات الدوري المصري.

وأضاف مرتضى منصور أن طارق يحيي قدم مباراة جيدة امام طنطا، مشددا على أن "يحيي" أنقذ الموقف، ولا يتواني مطلقا عن خدمة الفريق.

وانتهت أحداث مباراة الزمالك وطنطا، بفوز الأبيض 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الزمالك بهذه النتيجة الى 58 نقطة، ويستمر في الحفاظ على المركز الثاني، بينما تجمد رصيد طنطا عند 18 نقطة في المركز الاخير.