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رئيس طنطا: رضا عبد العال مستمر مع الموسم القادم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس طنطا: رضا عبد العال مستمر مع الموسم القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال فايز عريبي رئيس نادي طنطا أن مباراة اليوم أمام الزمالك كانت صعبة، لكن قدمنا مباراة قوية وظهرنا بشكل مميز.

 

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وأضاف عريبي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ،أن رضا عبد العال المدير الفني للفريق مستمر للموسم القادم ولا توجد نية لتغيير الجهاز الفني خلال الفترة القادمة، ونقدم كل الدعم للجهاز الفني الحالي وراضي عن أداء اللاعبين وسنقدم لهم الدعم في ما تبقى من مباريات الدوري.

 

وتابع لدينا غيابات كثيرة من إصابات ، لكن أداء اللاعبين كان مميز ، وعندما كانت النتيحة 2-1 كنت منتظر إحراز طنطا التعادل ، لكن الهدف الثالث الغريب الذي سُجل انهى المباراة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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